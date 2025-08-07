Пьяный неадекват кидался с ножом на детей в Подмосковье и попал на видео

Росгвардия задержала мужчину, кидавшегося с ножом на детей в Подмосковье

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом детям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Солнечногорского отдела Росгвардии задержали 36-летнего местного жителя. Мужчина нарушал общественный порядок и угрожал ножом трем подросткам.

«К находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам обратился взволнованный гражданин, который сообщил о происшествии вблизи многоэтажного жилого дома в Солнечногорске», — отметили в пресс-службе.

Оказалось, пьяный мужчина достал нож и начал угрожать детям, которые гуляли на придворовой территории. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Дзержинском сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего иностранца, напавшего с ножом на человека. На пляже отдыхающие столкнулись с пьяным молодым человеком, который грубо выражался и приставал к ним. Когда один из сотрудников комплекса сделал ему замечание, тот вытащил нож и ранил 38-летнего мужчину.