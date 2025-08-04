Подозреваемого в нанесении ножевых ранений задержали в Дзержинском

В Дзержинском сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении с ножом на человека. Им оказался 18-летний иностранец.
Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги с одного из спортивных комплексов и сразу выехал на место. Там выяснилось, что пьяный молодой человек ругался матом и приставал к отдыхающим на пляже. Когда один из сотрудников комплекса сделал ему замечание, тот достал нож и ранил 38-летнего мужчину.
Росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь и задержали нападавшего. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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