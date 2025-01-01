Пьяный мужчина устроил в Благовещенске гонки с полицией в стиле GTA

В Благовещенске пьяный военный на иномарке спровоцировал гонки с полицией в стиле видеоигры GTA. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники ГИБДД почти час пытались задержать водителя Toyota, которые ездил по улицам города на большой скорости. За это время он успел повредить несколько автомобилей.

По данным канала, правоохранители заметили подозрительную иномарку в районе перекрестка на Амурской улице. Водитель явно превышал скорость и выезжал на встречную полосу.

После этого он врезался в белую иномарку. В тот момент, когда к нарушителю подъехал автомобиль ГАИ, авто скрылось. Очевидцы сообщили, что в итоге лихача задержали.

Позже выяснилось, что буйным владельцем Toyota оказался 36-летний военнослужащий. Он сел за руль пьяным. Нарушителя передали для разбирательства в военную комендатуру.

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