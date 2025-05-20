Пьяный житель Ямала едва не зарезал знакомого в ходе застолья

Жителя Тазовского района задержали по обвинению в покушении на убийство. Происшествие случилось в ночь на 16 мая в селе Антипаюта. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, во время совместного распития алкоголя между 55-летним фигурантом дела и его знакомым возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшем не менее пяти ударов. Расправу предотвратили третьи лица.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.