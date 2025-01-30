Пьяный мужчина угрожал пистолетом работникам магазина в Москве

Мужчина угрожал работникам магазина пистолетом после отказа расплатиться за товар. Его задержали, сообщила пресс-служба столичной Росгвардии.

По данным ведомства, злоумышленник хотел вынести алкогольную продукцию из магазина на Борисовской улице. В этот момент персонал стал его останавливать. Тогда мужчина начал угрожать работникам торговой точки пистолетом, а потом скрылся в неизвестном направлении.

В этот же день росгвардейцам поступила ориентировка с приметами злоумышленника. Они нашли мужчину с пистолетом в руке на проезжей части, когда тот спорил с водителем одного из автомобилей.

Нарушителем оказался 52-летний приезжий. Мужчина находился в алкогольном опьянении и не мог объяснить мотивы своего поступка. Его задержали для разбирательства.

Ранее в Балашихе местный житель выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице магазина после словесной перепалки. Мужчину нашли и возбудили уголовное дело.