Пьяный мужчина прокатился на крыше внедорожника по Невскому проспекту

Пьяный мужчина залез на иномарку и проехался на ее крыше по Невскому проспекту в Петербурге. За это его привлекли в административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД .

Очевидцы сообщили полиции Центрального района о движении внедорожника марки Toyota, на крыше которого сидел человек.

Выяснилось, что автомобилем управлял 23-летний житель города Токсово Всеволожского района Ленобласти, а экстремалом стал его 22-летний друг.

Водителя привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, а его приятеля — за мелкое хулиганство.

Кроме того, сотрудники ГАИ обнаружили, что регистрационные номера автомобиля были изменены и возбудили уголовного дело. Машину изъяли и отправили на спецстоянку.

Ранее пьяный водитель бился о забор и обвинил иркутских полицейских в насилии. Ему выдали административный протокол.