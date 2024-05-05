Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Калуге | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 23:13 Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Калуге РЕН ТВ: один человек пострадал в результате стрельбы в Калуге РИА «Новости»

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Мужчина в нетрезвом состоянии открыл стрельбу по прохожим в Калуге. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

Как утверждают очевидцы происшествия, перестрелку затеял мужчина в ходе пьяной драки. Он вытащил огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов.

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В результате пострадал один человек, которого отправили в больницу. О его состоянии в региональном Министерстве здравоохранения ничего не сообщили.

В субботу, 4 мая, полиция нашла и задержала третьего участника перестрелки на Коровинском шоссе в Москве. Двоих из них после происшествия увезли на скорой помощи. Правоохранители нашли подозреваемого по полученным приметам и с помощью камер видеонаблюдения.