Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Калуге | 360°

05 мая 2024, 23:13
Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Калуге
РЕН ТВ: один человек пострадал в результате стрельбы в Калуге
Мужчина в нетрезвом состоянии открыл стрельбу по прохожим в Калуге. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.
Как утверждают очевидцы происшествия, перестрелку затеял мужчина в ходе пьяной драки. Он вытащил огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов.
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В результате пострадал один человек, которого отправили в больницу. О его состоянии в региональном Министерстве здравоохранения ничего не сообщили.
В субботу, 4 мая, полиция нашла и задержала третьего участника перестрелки на Коровинском шоссе в Москве. Двоих из них после происшествия увезли на скорой помощи. Правоохранители нашли подозреваемого по полученным приметам и с помощью камер видеонаблюдения.
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