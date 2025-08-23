Пьяный мужчина обстрелял роддом в Ленобласти и спровоцировал пожар

47news: подозреваемого в стрельбе по роддому во Всеволожском задержали

Пожар в кабинете заведующего отделением гинекологии родильного дома во Всеволожском возник из-за обстрела ракетницей. Подозреваемого в атаке на медицинское учреждение задержали правоохранители. Об этом сообщил сайт 47news.ru .

Журналисты уточнили, что экстренные службы Ленинградской области получили сообщение о пожаре в кабинете на четвертом этаже родильного дома во Всеволожском в ночь на минувшую пятницу, 22 августа.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили горящие шторы и стены. В ходе осмотра помещения специалисты обнаружили разбитое окно.

Опрошенные криминалистами очевидцы заявили, что перед пожаром видели рядом с роддомом пьяного мужчину с ракетницей.

По предварительным данным, нетрезвый отец отпраздновал рождение ребенка салютом и попал в окно.

Подозреваемого в обстреле роддома задержали. Против него завели административное дело о мелком хулиганстве. Сейчас правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По ее итогам они примут решение о возбуждении уголовного дела.

В начале августа бойцы подмосковной Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, открывшего стрельбу из пневматического пистолета в Талдоме.

В ходе выяснения причин выяснилось, что стрелок схватился за оружие в ходе ссоры с компанией. Ранение в ходе конфликта получил 37-летний местный житель.