Пьяный мужчина на экскаваторе разгромил магазин в Москве

В Москве пьяный мужчина на экскаваторе разгромил ковшом магазин «Цветочная база». Об этом сообщил источник 360.ru.

Все случилось на улице Коштоянца. 33. Водитель выбил стекла и оказался заблокирован в экскаваторе.

Вечером 19 июля ДТП с участием четырех автомобилей, включая такси, произошло на МКАД. Четыре человека пострадали. После аварии перекрыли четыре полосы. Один из автомобилей в результате происшествия перевернулся.

До этого в ДТП на северо-востоке столицы погиб мотоциклист — в него влетел легковой автомобиль.