Мотоциклист скончался при ДТП на северо-востоке Москвы
Водитель мотоцикла погиб при ДТП с легковым автомобилем на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла на Снежной улице в районе дома № 12.
«Водитель легкового автомобиля при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклистом. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», — сообщили в ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте происшествия.
На МКАД водителя автомобиля Mercedes-Benz, остановившегося из-за поломки и вышедшего из машины, сбила другая машина. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В понедельник в Хамовниках произошла авария с участием пяти машин. После столкновения один из автомобилей врезался в рисующих разметку дорожных рабочих. В результате аварии ранения получили два человека.