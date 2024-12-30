Пьяный москвич разбил створки турникета на станции метро

Нетрезвый мужчина в Москве перепутал вход и выход на станцию метро «Семеновская» Арбатско-Покровской линии, а потом разбил створки турникета. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что 32-летний злоумышленник, попытался войти на станцию метро в состоянии алкогольного опьянения, но перепутал двери. Сотрудники службы безопасности указали ему «на выход», а мужчина в ответ подошел к турникету и разбил обе створки.

«Возмещение причиненного противоправными действиями ущерба и установление всех обстоятельств противоправных действий находятся на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — заявили в прокуратуре.

В начале декабря пьяный мужчина рухнул на рельсы в московском метро на станции «Молодежная». Москвичу удалось выжить, но ему понадобилась помощь медиков.