Пьяный мигрант уснул с сигаретой. Волонтер — о пожаре в собачьем приюте в Москве
Волонтер назвал возможную причину пожара в собачьем приюте в Москве
Пожар в собачьем приюте на улице Зорге в Москве мог начаться по вине нелегально работающих в питомнике приезжих из Узбекистана. Об этом 360.ru сообщила волонтер Виктория.
По ее словам, мигранты занимались уходом за животными на ежедневной основе, однако в свободное время позволяли себе устраивать распитие спиртных напитков на территории приюта.
«Был субботний вечер, они напились и уснули с сигаретой. Это был не поджог, а халатность. Халатность с ведома руководителей приюта, которые ушли оттуда, позволив остаться рабочим в нетрезвом виде», — сказала собеседница 360.ru.
Девушка добавила, что в приюте и раньше случались пожары, однако для животных все заканчивалось благополучно. В этот раз погибли как минимум 13 собак.
Волонтер Надежда рассказала, что еще часть животных при возгорании разбежалась. Сейчас добровольцы ведут их отлов.
Проверку случившегося проведут сотрудники Савеловской межрайонной прокуратуры столицы, сообщила пресс-служба надзорного органа.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — указали в ведомстве.