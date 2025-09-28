Пьяный мигрант уснул с сигаретой. Волонтер — о пожаре в собачьем приюте в Москве

Пожар в собачьем приюте на улице Зорге в Москве мог начаться по вине нелегально работающих в питомнике приезжих из Узбекистана. Об этом 360.ru сообщила волонтер Виктория.

По ее словам, мигранты занимались уходом за животными на ежедневной основе, однако в свободное время позволяли себе устраивать распитие спиртных напитков на территории приюта.

«Был субботний вечер, они напились и уснули с сигаретой. Это был не поджог, а халатность. Халатность с ведома руководителей приюта, которые ушли оттуда, позволив остаться рабочим в нетрезвом виде», — сказала собеседница 360.ru.

Девушка добавила, что в приюте и раньше случались пожары, однако для животных все заканчивалось благополучно. В этот раз погибли как минимум 13 собак.