Пьяный мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с его 12-летней дочерью

Глава поселка в Ханты-Мансийском автономном округе устроил стрельбу, когда узнал об интимных отношениях 12-летней дочери с 15-летним бойфрендом. Об этом сообщили источники Ura.ru .

Мэр напился, взял ружье и отправился в дом молодого человека. Парня на месте не оказалось, тогда чиновник несколько раз выстрелил в потолок.

«Мэр сильно напился и заявился к подростку домой, ему сказали, что мальчик в школе на новогодней елке. После этого мэр выстрелил из ружья. Туда приехали две легковые машины и скорая», — заявил источник.

Собеседник Ura.ru в силовых структурах заявил, что мэр «был просто невменяемый». Однако он давно знал об интимных отношениях дочери с подростком. Правоохранители организовали проверку по поводу половой связи школьников.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о главе поселка Куминский Сергее Грубцове. На допросе он раскаялся в содеянном.

В ноябре министр спорта из Тувы Субудай Монгуш на вечеринке в Монголии станцевал пьяным. Мужчину сняли на видео.