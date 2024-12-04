На Камчатке уволят мэра города Елизово из-за утраты доверия

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил снять с поста мэра города Елизово Артема Гаглошвили из-за утраты доверия к нему. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона.

«Третьего декабря было вынесено судебное решение в отношении Артема Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом», — объяснил Солодов.

О задержании Гаглошвили стало известно 22 марта. По данным следователей, за несколько месяцев до назначения на пост мэра Елизово, чиновник избил человека. Происшествие случилось на базе отдыха в Паратунке, момент потасовки попал на камеру видеонаблюдения. Там видно, что мужчина несколько раз ударил пострадавшего.

Также Гаглошвили заподозрили в пьяном вождении в феврале. Чиновник отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В итоге его исключили из партии «Единая Россия».