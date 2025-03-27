Мужчина пострадал в ДТП с тремя иномарками на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево утром 27 марта произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в 08:30 по московскому времени на улице Щорса. Столкнулись машины Hyundai, Toyota и Skoda. В результате ДТП пострадал один человек — мужчину заблокировало в авто. Когда на место происшествия прибыли спасатели, он находился без сознания.

Сотрудники экстренных служб достали пострадавшего и передали его медикам скорой помощи.

Ранее крупная авария произошла на 84-м километре МКАД в районе Лианозово на северо-востоке столицы. При столкновении трех автомобилей одно из транспортных средств разорвало. Пострадали пять человек, трое из которых попали в больницу в тяжелом состоянии.