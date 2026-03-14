Пьяный красноярец попытался скрыться от ДПС и попал в аварию

Житель Красноярского края пытался скрыться от ДПС, но попал в аварию
В Иланском произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Водитель Lada Priora пытался уйти от преследования инспекторов и влетел под КамАЗ, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.
«За рулем оказался местный 34-летний житель, не имеющий права управления транспортным средством, будучи находясь в состоянии опьянения», — уточнили в ГИБДД.
Концентрация алкоголя в его крови составила 1,05 миллиграмма на литр.
В отношении водителя составили административные протоколы по статьям об управление транспортным средством без прав и в состоянии опьянения, невыполнении требования сотрудника полиции об остановке и нарушении правил использования ремней безопасности.
