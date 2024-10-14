Пьяный «колдун» пообещал наложить проклятие на инспектора ДПС в Иркутской области

Инспекторы ДПС задержали в поселке Куйтун в Иркутской области нетрезвого лихача, который пригрозил наложить на полицейских проклятие. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Водитель иномарки превышал скорость, а на требование остановиться попытался скрыться. После погони инспекторы ДПС поймали пьяного 39-летнего правонарушителя. Мужчина отказался проходить освидетельствование, пообещав наложить на них порчу и «пустить себе кровь».

«Мага» уже задерживали за езду в нетрезвом виде в 2016 году. За повторное нарушение мужчине грозит серьезный штраф и лишение водительских прав.

Ранее одетый в полицейскую форму пьяный водитель устроил ДТП в Видном. Он выехал на встречную полосу и врезался в машину Volkswagen. В результате аварии водитель разбил лоб и потерял сознание, находящиеся в салоне девушка и маленький ребенок не пострадали. Из-за ДТП повреждения получили три автомобиля.