Пьяный «колдун» пообещал наложить проклятие на инспектора ДПС в Иркутской области

Инспекторы ДПС задержали в поселке Куйтун в Иркутской области нетрезвого лихача, который пригрозил наложить на полицейских проклятие. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Водитель иномарки превышал скорость, а на требование остановиться попытался скрыться. После погони инспекторы ДПС поймали пьяного 39-летнего правонарушителя. Мужчина отказался проходить освидетельствование, пообещав наложить на них порчу и «пустить себе кровь».
«Мага» уже задерживали за езду в нетрезвом виде в 2016 году. За повторное нарушение мужчине грозит серьезный штраф и лишение водительских прав.
Ранее одетый в полицейскую форму пьяный водитель устроил ДТП в Видном. Он выехал на встречную полосу и врезался в машину Volkswagen. В результате аварии водитель разбил лоб и потерял сознание, находящиеся в салоне девушка и маленький ребенок не пострадали. Из-за ДТП повреждения получили три автомобиля.
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