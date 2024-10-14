Переодетый в полицейского пьяный мужчина устроил аварию в Видном

В Подмосковье мужчина в полицейской форме спровоцировал ДТП. Очевидцы попытались привести его в чувства. 360.ru показал кадры с места столкновения.

Авария произошла в Видном. За рулем Skoda сидел мужчина в полицейской форме. При столкновении он разбил лоб и потерял сознание. По информации 360.ru, несмотря на внешний вид, водитель не является сотрудником правоохранительных органов.

ДТП случилось поздно вечером на улице Тинькова, сообщил Telegram-канал Shot. Кроме пьяного водителя в салоне автомобиля находились девушка и маленький ребенок, они не пострадали. Автомобиль сначала маневрировал, затем выехал на встречную полосу. В общей сложности пострадали три машины.

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