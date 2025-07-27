Пьяный и буйный пассажир «Победы» кинулся в драку с персоналом из-за отстранения от полета

Пассажир ударил сотрудника авиакомпании «Победа» после отстранения от полета

Фото: РИА «Новости»

Неадекватный пассажир с признаками алкогольного опьянения напал на сотрудника авиакомпании «Победа» после отстранения от полета. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЧП произошло во время посадки на рейс из Санкт-Петербурга в Калининград. Мужчина начал вести себя агрессивно, и сотрудник авиакомпании принял решения не допускать его к полету.

«Наш сотрудник представительства для обеспечения безопасности и комфорта клиентов на борту воздушного судна принял решение об отстранении деструктивного пассажира от полета. После чего пассажир напал на нашего сотрудника и нанес ему травму», — сообщили агентству в компании.

Пострадавшего сотрудника госпитализировали, он находится на лечении в больнице. Дебошира задержала полиция, на следующий день его отпустили.

Россияне начали массово жаловаться на новые правила выдачи багажа авиакомпании Turkish Airlines. Пассажирам приходится ждать багаж до пяти суток.

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