Россияне массово жалуются на новые правила выдачи багажа Turkish Airlines

Российские туристы массово пожаловались на новые правила перевозки багажа, которые ввели в турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Пассажиры рассказали о новых правилах перевозчика — «накопление чемоданов», когда крупные партии багажа отправляют раз в несколько дней. В публикации приводят жалобу туристов, которые, прибыв из Стамбула в Казань, узнали о нововведении.

Теперь ожидание багажа может составлять от одних до пяти суток. При этом авиакомпания предлагает россиянам перенести рейсы и воспользоваться проживанием в пятизвездочном отеле, чтобы сократить число пассажиров в салоне самолета со 180 до 150 человек.

Накануне Внуково предложило забрать багаж пассажирам Turkish Airlines.