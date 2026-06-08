Пьяный экс-мэр Тарусы сбил женщину

Фото: Дорожные знаки на игровой площадке начальной школы гимназии № 11 после капремонта в Королеве / Медиасток.рф

Бывший мэр города Тарусы Калужской области Сергей Манаков сел за руль нетрезвым и сбил пешехода. Об этом сообщил глава Тарусского муниципального округа Михаил Голубев на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 7 июня около 20:00 часов. Пострадала женщина, ее доставили в Калужскую областную клиническую больницу.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавил Голубев.

Манаков исполнял обязанности главы администрации Тарусы с 2020 по 2024 год. Сейчас он является депутатом окружной думы.

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