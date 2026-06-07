ДТП с фурой унесло жизни трех человек в Пермском крае
В четверг, 4 июня, около 12:30 на трассе «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил сайт properm.ru.
По данным МВД России по Пермскому краю, фура Volvo под управлением 47-летнего водителя выехала на встречную полосу и протаранила автомобиль Fiat Ducato.
В результате аварии оба водителя скончались на месте. Смертельные травмы также получила 55-летняя пассажирка легковушки. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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