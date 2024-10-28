Пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицейскими в баре под Мурманском

Shot: в Североморске пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицейскими

В Североморске Мурманской области член местного Совета депутатов Владимир Марыгин подрался с полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Парламентарий отдыхал с женой в баре «Кружка». Депутат-бодибилдер выпивал и уснул за столом — сотрудники заведения попросили его уйти. Марыгин запротестовал и попытался драться головой.

Работники вызвали полицию, депутат продолжил потасовку с правоохранителями. Из бара его все-таки вывели.

«Видео было снято в прошлом году, но в сеть утекло только сейчас — слила коллега. Сам депутат комментировать инцидент нам отказался», — написали авторы поста.

Ранее массовая драка произошла в Пушкино. Полиция и Росгвардия разняли дебоширов, по факту случившегося возбудили уголовное дело.