Пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицейскими в баре под Мурманском
Shot: в Североморске пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицейскими
В Североморске Мурманской области член местного Совета депутатов Владимир Марыгин подрался с полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Парламентарий отдыхал с женой в баре «Кружка». Депутат-бодибилдер выпивал и уснул за столом — сотрудники заведения попросили его уйти. Марыгин запротестовал и попытался драться головой.
Работники вызвали полицию, депутат продолжил потасовку с правоохранителями. Из бара его все-таки вывели.
«Видео было снято в прошлом году, но в сеть утекло только сейчас — слила коллега. Сам депутат комментировать инцидент нам отказался», — написали авторы поста.
Ранее массовая драка произошла в Пушкино. Полиция и Росгвардия разняли дебоширов, по факту случившегося возбудили уголовное дело.