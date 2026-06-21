При нападении мужчины на лагерь «Орленок» в Туве пострадали два ребенка

Телесные повреждения при нападении мужчины на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве получили два воспитанника. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования региона.

В ведомстве уточнили, что мужчина 2001 года рождения проник в лагерь с заднего двора базы отдыха в состоянии алкогольного опьянения.

«Ворвался в спальный корпус, устроил дебош, нанес подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью», — заявили в министерстве.

Медики оценили состояние детей как удовлетворительное, добавили в пресс-службе.

Следственный комитет по региону завел уголовное дело по факту нападения. Злоумышленника задержали сотрудники лагеря и передали приехавшим работникам полиции.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследования происшествия.