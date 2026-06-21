В Туве мужчина напал на детей в лагере «Орленок»

В ночь на 21 июня мужчина 2001 года рождения проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай в Туве и напал на несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения, причинил травмы детям, а также повредил мебель. Его задержали работники лагеря и передали прибывшим на место сотрудникам полиции.

Пострадавшим детям медики оказали необходимую помощь.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства.

Доклад о ходе расследования дела затребовал председатель Следкома Александр Бастрыкин. К проверке также подключилась прокуратура республики.

В лагере «Орленок» отказались комментировать ЧП.

«Сейчас нам некогда», — ответили на звонок 360.ru.

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