Пьяный дебош обернулся для генерала ФТС колонией

Бывшего генерал ФТС Олега Завгороднего приговорили к полугоду в колонии-поселении за нападение на полицейского. Об этом сообщил Ленинградский районный суд Калининграда в официальном Telegram-канале .

Суд признал Олега Завгороднего виновным по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Все произошло еще в феврале 2024 года в Калининграде, когда бывший генерал Федеральной таможенной службы пьяным устроил скандал в гостинице и затем напал на сотрудника полиции.

Согласно материалам дела, ночью 2 февраля на седьмом этаже отеля «Кристалл Хаус» постояльцы пожаловались администратору на лежащего в коридоре мужчину. На этаж поднялся охранник и попытался сопроводить пьяного гостя в номер.

Однако Завгородний повел себя агрессивно: в лифте он схватил охранника сзади и начал душить. Тот успел вызвать напарника. Вдвоем сотрудники охраны усмирили нарушителя. В отель вызвали наряд Росгвардии.

Добровольно сдаться полиции экс-генерал отказался. На законные требования прекратить сопротивление он ответил серией ударов по корпусу и голове одного из сотрудников. Позже, уже в дежурной части, он нанес полицейскому удар плечом в грудь и попытался пнуть.

На суде Завгородний заявил, что был не согласен с действиями Росгвардии и действовал под влиянием эмоций. Вину бывший силовик признал, раскаялся и извинился перед пострадавшими. Также он выплатил компенсацию, рассказал, что у него на иждивении больная жена и сын, а сам он раньше не судим, имеет награды и занимался благотворительностью.

Суд учел многочисленные смягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством власти признали совершение преступления в состоянии опьянения.

Приговором Ленинградского районного суда Завгороднему назначили шесть месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Решение суда пока не вступило в силу.

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