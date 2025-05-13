Беглого банкира Пугачева заочно приговорили к 14 годам колонии в России

Тверской суд Москвы признал экс-главу Межпромбанка Сергея Пугачева виновным в хищении 28 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Бывшего банкира заочно приговорили к 14 годам колонии и оштрафовали на 800 тысяч рублей. Суд согласился с версией следствия о том, что Пугачев злоупотребил должностными полномочиями и совершил многомиллиардное хищение.

Сейчас банкир находится во Франции, власти которой отказались экстрадировать его в Россию. Пугачева обвиняют в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения и организации злоупотребления полномочиями.

Ранее в Хабаровском крае под стражу отправили генерального директора компании «Креатив» Ивана Дмитриева. По версии следствия, его организация похитила 650 миллионов рублей на контрактах с Минобороны.

В отношении арестованного возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.