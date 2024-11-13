Мужчина в капюшоне напал на 15-летнюю девочку в метро Петербурга

Незнакомый мужчина ударил кулаком по голове 15-летнюю девушку на платформе станции метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 17:00 во вторник, 12 ноября, сообщила «Фонтанка» .

Школьница вместе с одноклассниками ехала в театр. Неожиданно позади нее появился бородатый мужчина в капюшоне, он стукнул девочку кулаком по голове и убежал. Девушка почувствовала сильную боль и рассказала обо всем матери. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Мать пострадавшей рассказала изданию, что девочка не вступала в конфликт с агрессором. Женщина отметила, что ее дочь — скромная и застенчивая и никогда не нарывается на неприятности.

Ранее шесть больших собак искусали двоих мальчиков на улице в Сочи. Мать одного из пострадавших рассказала, что в больнице заканчивается вакцина, и пострадавшие могут не получить полный курс лечения.