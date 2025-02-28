Пьяные жители Ухты сдули танк, установленный ко Дню защитника Отечества
«Подъем»: пьяные жители Ухты спустили надувной танк, установленный у ТЦ
Пьяные жители Ухты спустили надувной танк, установленный у торгового центра «Ярмарка» ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщило издание «Подъем».
«Пьяные мужчины на нем попрыгали, решили, что это очень уместно. И там получилось так, что перекрыло доступ подачи воздуха», — рассказали в администрации ТЦ.
Сейчас повреждения устранили, танку вернули первоначальный облик. Идея поставить его принадлежала владельцу комплекса.
Ранее суд в Екатеринбурге приговорил женщину, которая пьяной прикурила от Вечного огня в Нижнем Тагиле и танцевала на мемориале, к 360 часам обязательных работ. Произошло это в прошлом году в День памяти и скорби. Прохожие пытались остановить хулиганку, но она отказывалась уходить с памятника.