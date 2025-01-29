Прикурившей от Вечного огня жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор

Суд в Екатеринбурге вынес приговор женщине, которая, будучи пьяной, прикурила от Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судья признал жительницу Нижнего Тагила виновной по уголовному делу об осквернении символа воинской славы.

«Свердловский областной суд назначил виновной наказание в виде 360 часов обязательных работ», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в День памяти и скорби 22 июня 2024 года, пьяная 37-летняя женщина гуляла возле мемориального комплекса на Площади Славы в Екатеринбурге. Танцуя под музыку, она взошла на постамент Вечного огня и прикурила от его пламени. Недовольные происходящим прохожие пытались остановить ее, но женщина отказалась уйти с памятника.

В прошлом году в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Прохожие засняли несовершеннолетних на видео. На кадрах видно, как дети грели руки у Вечного огня, смеялись и фотографировались. Потом пламя погасло, и школьники убежали. В отношении них возбудили уголовное дело