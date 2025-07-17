Пьяные британские туристы прыгнули в бассейн отеля и погибли

Два британских туриста погибли после прыжка в бассейн на курорте Албуфейра в Португалии. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Мужчины остановились в одном из местных отелей. После ужина со спиртным они нырнули в бассейн, хотя оба не умели плавать. Приятелям было 27 и 29 лет.

Прибывшие в спасатели пытались реанимировать туристов, но было уже слишком поздно. Полиция начала расследование происшествия.

В конце июня российские туристы отравились пивом в Египте. Алкогольный напиток подавали в баре отеля в Шарм-эш-Шейхе. По словам россиян, пиво напоминало по вкусу смесь лимонада и кваса. По мнению некоторых отдыхающих, алкоголь наливали в плохо помытые стаканы.