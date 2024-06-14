Пьяного виновника смертельного ДТП в Благовещенске задержали

Водителя, сбившего насмерть пешеходов, задержали в Благовещенске. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале .

«Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети», — написал глава региона.

По его словам, в результате аварии есть погибшие. На место оперативно прибыли восемь бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставят в Амурскую областную клиническую больницу.

Водителя задержали. По факту случившегося возбудят уголовное дело, подчеркнул Орлов.

По данным источника 360.ru, жертвами аварии в Благовещенске стали минимум шесть человек. В Минздраве Амурской области сообщали о трех погибших.