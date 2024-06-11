Сбивший велосипедисток в Ленобласти водитель получил 4 года колонии

Виновнику смертельного ДТП с велосипедистками в Ленобласти дали 4 года колонии

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Выборгский городской суд Ленинградской области огласил приговор в отношении 32-летнего водителя тягача Scania, который сбил на трассе «Скандинавия» группу велосипедисток. Подсудимого приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В сентябре 2023 года грузовик въехал в легковой автомобиль Ford, который сопровождал группу школьниц-велосипедисток. В ДТП погибли две девочки, еще 10 пострадали.

Ранее в Можайске пьяный лихач на Maserati врезался в автобусную остановку, где находились дети. В результате один школьник погиб, еще одному оторвало часть ноги.

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