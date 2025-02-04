Пьяного дебошира из Нижегородской области задержали в аэропорту Сочи

Пьяного дебошира, прилетевшего в Сочи из Нижнего Новгорода, задержали и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Накануне вечером полицейские, работавшие в сочинском аэропорту, получили сигнал, что на борту самолета, летящего с берегов Оки и Волги, сидит пьяный мужчина, который матерится в адрес экипажа и чем-то размахивает, не обращая внимания на замечания.

Когда самолет приземлился, нарушителя задержали. Им оказался 64-летний житель Нижегородской области. Полиция не исключила, что против него возбудят уголовное дело о хулиганстве.

Ранее пассажир самолета, летевшего в Москву из аэропорта Бегишево в Татарстане, пригрозил взорвать его. В Шереметьеве его задержали. Дебоширом оказался 42-летний житель Набережных Челнов, которого ранее уже штрафовали за то, что он появлялся в общественном месте пьяным.