Пьяного авиадебошира из Омска усмирили скотчем до посадки самолета

Авиадебошира из Омска обездвижили скотчем на рейсе из Москвы

Житель Омска устроил дебош на рейсе из Москвы, бортпроводники обездвижили его с помощью скотча. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Неоднократно судимый мужчина во время полета был пьян, мешал окружающим и нецензурно выражался. Экипаж сделал ему замечание, но дебошир отреагировал агрессивно.

«Поскольку он мог навредить себе и другим, бортпроводники при содействии пассажиров ограничили передвижения скотчем и удерживали его до посадки», — отметила представитель МВД Ирина Волк.

После приземлению полицейские доставили нарушителя в дежурную часть. Против него завели административное дело по нескольким статьям КоАП.

Ранее вылет рейса в Санкт-Петербург из Сочи почти на два часа задержали из-за нетрезвого любвеобильного пассажира, который до в навязчивой форме решил оказать знаки внимания сидевшей рядом женщине.