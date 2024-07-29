Пьяная жительница Тюмени гонялась по двору за полицейским

Жительница Тюмени после пьяного конфликта заставила сотрудника полиции бегать от себя по двору. Об этом происшествии рассказал депутат областной думы Иван Вершинин в Telegram-канале .

«Русская женщина, как говорится, не только коня на скаку остановит, но и сотрудника правоохранительных органов может пустить в бегство при случае», — с иронией написал депутат.

Он заявил, что регулярно получает жалобы от местных жителей на магазины, незаконно продающие алкоголь, и бездействие сотрудников полиции.

Депутат пересказал обращение одной из жительниц района. По ее словам, она вызвала полицию, когда увидела драку. Однако приехавшие только через час стражи порядка ограничились тем, что в шутку поубегали по двору от нападавшей на них женщины.

Спустя 20 минут во дворе началась новая потасовка, закончившаяся тем, что один из ее участников упал на асфальт без сознания. Скорая помощь приехала через десять минут, а вот полицейские так и не прибыли, несмотря на три вызова.

Вершинин пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы выяснить детали произошедшего. Он также выступил за запрет создавать в жилых массивах места круглосуточной продажи спиртного.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить работу алкомаркетов в выходные дни.