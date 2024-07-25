В Госдуме предложили запретить работу алкомаркетов в выходные

Депутат ГД Хамзаев: нужно запретить работу российских алкомаркетов в выходные

Фото: Freepik

Депутат ГД Султан Хамзаев призвал запретить работу алкомаркетов в России в выходные дни. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что разрабатывает законопроект на эту тему.

«Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», — сказал он.

По словам чиновника, важно законодательно определить понятие «алкомаркета». Это не магазин с разными продуктами, а место, ориентированное на продажу спиртного, где 70% ассортимента — алкоголь.

Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что в России подорожают алкогольные напитки. Цены  на водку, коньяк и бренды могут увеличиться до 15%.

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