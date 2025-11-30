Пьяная женщина-водитель влетела на МКАД в отбойник, иномарку разорвало пополам

Белый автомобиль Jaecoo J7 врезался в отбойник, от удара иномарку разорвало пополам: одна часть рухнула на МКАД, вторая осталась на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его словам, за рулем находилась пьяная женщина.

«По пути автомобиль остановил сотрудник ГАИ. Женщина-водитель находилась в алкогольном опьянении. Она резко села в машину, поехала на большой скорости и врезалась в отбойник», — рассказал он.

Собеседник 360.ru добавил, что водитель выжила, но получила тяжелые травмы. Находившаяся в салоне собака погибла.

«Загорания нет, перекрыты три полосы движения на внутренней стороне МКАД», — подчеркнул он.

Ранее ДТП произошло в Сергиево-Посадском округе — автобус влетел в сломавшуюся маршрутку на дороге «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец». В результате аварии обошлось без пострадавших. От удара автобус съехал в кювет и перевернулся.