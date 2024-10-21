Пьяная женщина-водитель протаранила 10 машин в Мытищах

В Мытищах женщина-водитель села за руль пьяной и протаранила 10 припаркованных машин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Во дворе одного из домов по улице Ильинского 31 октября женщина 1991 года рождения за рулем автомобиля Kia повредила 10 припаркованных машин и покинула место ДТП.

Полицейские установили личность нарушительницы и привезли ее в территориальный отдел. В результате происшествия никто не пострадал. В МВД отметили, что у женщины присутствовали внешние признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении женщины административные протоколы по статьям 12.26 и 12.27 КоАП РФ.

Несколько дней назад нетрезвая жительница ХМАО устроила ДТП с тремя пострадавшими. Сначала она за рулем автомобиля Ford врезалась в Kia, а затем столкнулась с Daewoo, в которой находились дети.