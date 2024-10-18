Пьяная жительница ХМАО устроила ДТП с тремя пострадавшими

Авария, в которой пострадали дети, произошла накануне в Сургуте. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.

Женщина-водитель за рулем автомобиля Ford столкнулась с Kia, а затем с Daewoo, в которой и находились малолетние пассажиры. В аварии получили травмы водитель последнего авто, а также одиннадцатимесячный младенец и двухлетний ребенок.

Правоохранители выяснили, что в момент совершения ДТП женщина была пьяна.