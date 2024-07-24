Пьяная женщина ударила пассажирку авиарейса на Кубу и задержала его вылет
Shot: пьяная женщина устроила дебош перед вылетом авиарейса Москва — Варадеро
Пьяная женщина устроила дебош перед вылетом самолета Москва — Варадеро и ударила по лицу другую пассажирку. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал Shot.
Как отметили журналисты, дебоширка выпила еще в аэропорту и, поднявшись на борт, начала скандал. Вылет самолета пришлось задержать.
Экипаж воздушного судна вызвал полицейских, которые и задержали женщину. Сама она, по сообщению издания, больше переживала из-за того, что чуть не забыла в самолете сумку и шляпу.
В июне авиадебошир чуть не сорвал рейс Москва — Новосибирск, начав нарушать технику безопасности перед вылетом самолета.
Ранее Министерство внутренних дел предложило ограничить объемы алкоголя, которые пассажир внутренних авиарейсов может приобрести в магазине duty free.