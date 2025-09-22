Пьяная мать из Ростова-на-Дону чуть не угробила маленького ребенка после застолья

РЕН ТВ: в Ростове-на-Дону мать чуть не убила ребенка и попала на камеры

В Ростове-на-Дону местная жительница Анастасия Савченко чуть не убила собственного ребенка после застолья. Об этом она рассказала РЕН ТВ , признав вину.

«Предшествовала встреча с подругой. Приехала к ней в гости, и странным образом на меня подействовал алкоголь», — отметила Савченко.

По ее словам, накануне к ней нагрянула полиция, теперь женщина ждет опеку.

«Готова нести наказание по закону. Все, что мне сказано будет сделать, сделаю. Буду стараться оставить своего ребенка дома», — добавила Анастасия.

Она подчеркнула, что такие застолья в ее жизни — редкость, поскольку она воспитывает ребенка одна и на развлечения нет времени.

На распространившихся в Сети кадрах из подъезда видно, как мать с трудом спускает коляску с ребенком с лестницы, затем разбивает стекло в двери и падает на осколки вместе с малышом.

В лифте женщина отчаянно таранит кабину коляской, при этом ребенок бьется головой о стену до тех пор, пока мать не находит кнопку.

