Пьяная мать из Ростова-на-Дону чуть не угробила маленького ребенка после застолья
РЕН ТВ: в Ростове-на-Дону мать чуть не убила ребенка и попала на камеры
В Ростове-на-Дону местная жительница Анастасия Савченко чуть не убила собственного ребенка после застолья. Об этом она рассказала РЕН ТВ, признав вину.
«Предшествовала встреча с подругой. Приехала к ней в гости, и странным образом на меня подействовал алкоголь», — отметила Савченко.
По ее словам, накануне к ней нагрянула полиция, теперь женщина ждет опеку.
«Готова нести наказание по закону. Все, что мне сказано будет сделать, сделаю. Буду стараться оставить своего ребенка дома», — добавила Анастасия.
Она подчеркнула, что такие застолья в ее жизни — редкость, поскольку она воспитывает ребенка одна и на развлечения нет времени.
На распространившихся в Сети кадрах из подъезда видно, как мать с трудом спускает коляску с ребенком с лестницы, затем разбивает стекло в двери и падает на осколки вместе с малышом.
В лифте женщина отчаянно таранит кабину коляской, при этом ребенок бьется головой о стену до тех пор, пока мать не находит кнопку.
