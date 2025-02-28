Пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. На месте потребовалась помощь медиков, сообщил « Рифей ».

По предварительным данным, на 91-м километре дороги автомобилист, управляя «Нивой» в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с Renault и Lada.

Четыре человека получили травмы. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, добавил Properm.ru.