Четыре человека пострадали из-за пьяного водителя на трассе Пермь — Екатеринбург
Пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. На месте потребовалась помощь медиков, сообщил «Рифей».
По предварительным данным, на 91-м километре дороги автомобилист, управляя «Нивой» в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с Renault и Lada.
Четыре человека получили травмы. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, добавил Properm.ru.
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