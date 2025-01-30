Пьяная девушка покусала задержавших ее в аэропорту Камчатки полицейских

Девушка, которую задерживали за агрессивное поведение в аэропорту Елизово на Камчатке, покусала полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе местного главка МВД.

Сотрудники полиции решили доставить нарушительницу порядка в дежурную часть после того, как увидели ее в аэропорту в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отделении 27-летняя жительница Приморского края начала вести себя буйно и агрессивно — оскорбляла полицейских, испортила составленный на нее протокол, стучала руками и ногами, нападала на сотрудников, а двоих из них покусала.

В отношении женщины составили протоколы о неповиновении полиции и появлению в общественных местах в состоянии опьянения. До вытрезвления ее поместили в спецприемник.

На прошлой неделе неадекватный пассажир напал на таксиста в Москве. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил водителя за горло и пообещал вырвать кадык, пытался взяться за руль, потом потребовал остановить авто и достал складной нож.