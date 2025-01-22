Пострадавший в Москве таксист рассказал, что пассажир душил его и угрожал ножом

В Москве пассажир грозился убить водителя такси. Подробно о нападении 360.ru рассказал сам пострадавший.

По его словам, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он заказал такси от станции метро «Таганская» в Раменское. Сначала злоумышленник стал давить на водителя психологически, а затем потребовал остановить машину за 15 минут до пункта назначения.

«В конце он начал конфликт. Просто я не знал, что сделать. Что-то сделать невозможно, на дороге остановиться невозможно. Угрожал, и нож показал. Остановил. Сказал: „Сейчас убью“», — пожаловался таксист.

Он подтвердил, что мужчина пытался его душить. Потерпевший сообщил о случившемся в «Яндекс Такси», но там ответили, что ничем помочь не могут. Водитель собирается обратиться в полицию.

Таксист добавил, что пассажир был пьян.

«Пьяный был. В машине тоже пил, я не разрешил», — отметил водитель.

Пресс-служба Яндекс Go сообщила 360.ru, что уже связалась с водителем и остается с ним на связи.

«С ним все в порядке. Пассажир заблокирован в сервисе за агрессивное поведение, мы готовы передать всю необходимую информацию правоохранительным органам. Агрессия в нашем сервисе недопустима, и нам искренне жаль, что водитель столкнулся с такой ситуацией», — добавили в пресс-службе.

В распоряжении 360.ru оказались кадры из автомобиля. На них видно, как пассажир схватил водителя за горло и пообещал вырвать кадык, пытался взяться за руль, потом потребовал остановить авто и достал складной нож.