Питерская блогерша подтерлась паспортом и надругалась над плакатом к 80-летию Победы

В Санкт-Петербурге задержали девушку, которая на камеру испортила свой паспорт и обнажила ягодицы у плаката к 80-летию Победы. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации МВД, девушке — 22 года, она проживает в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Ее задержали по месту жительства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о хулиганстве и надругательстве над государственной символикой.

Девушки «делали контент», как сказала за кадром подруга-оператор. Видео разместили в соцсети. На кадрах главная героина «подтерлась» паспортом, потом оперлась на плакат к 80-летию Победы, обнажила ягодицы и потрясла ими.

Голыми плясками и сожжением паспорта на публику отличился ранее и молодой певец Шарлот. В начале СВО он сбежал из России и начал снимать провокационные ролики. Однако кара настигла и его — Шарлота в декабре 2024 года приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Его обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Не помогли и попытки покаяться, которые тот предпринял, когда понял, что за границей жизнь не сахар, а на возвращение в Россию пришлось просить деньги у фанатов.