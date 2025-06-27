Питбайк влетел в автобус в Подмосковье. Жертве ДТП 18 лет

В Богородском городском округе Московской области на 98-м километре автодороги А-107 случилась авария, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«По предварительной информации, водитель, управляя питбайком, при пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автобусом», — заявили в ведомстве.

В итоге 18-летний пассажир мотоцикла погиб от полученных травм, а водителя отправили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее смертельное ДТП случилось в Красногорске. Байкер столкнулся лоб в лоб с BMW. В итоге он погиб. Очевидица ДТП рассказала журналистам, что прибывшая бригада врачей сделала все возможное, чтобы спасти мужчину, но травмы оказались слишком серьезными.