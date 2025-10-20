Письмо смерти. Мать пропавшего россиянина открыла жуткую и таинственную переписку в его телефоне

В телефоне пропавшего воронежца нашли сообщения о встрече с «бандитами»

Три года назад в Воронеже при странных обстоятельствах пропал мужчина. Его мать лишь в октябре 2025 года обнаружила в старом телефоне переписку сына, из нее следовало, что тот ждал визита врагов, сообщила Baza .

Воронежец исчез летней ночью в 2022 году. Расследование уголовного дела не дало результатов, следователи не нашли никаких улик.

Старый смартфон мать пропавшего нашла при уборке в кладовке рядом с квартирой сына. На аппарате сохранилась переписка. Последние сообщения датированы июнем 2022 года — за месяц до исчезновения.

В диалоге воронежец пишет, что выставил на продажу дом и ожидает на просмотр людей.

«Приедут бандиты бывшего компаньончика. Это не шутка, пока ничего не делай», — написал пропавший приятелю.

Тот ответил, что ничего не понял.

«Найдут нас не живыми — передай дяде из конторы. Пока ничего не делай», — отреагировал владелец дома.

На следующий день он написал в чат: «Это был разведчик». Затем связь прервалась.

По словам близких, незадолго до пропажи Андрей оформил брачный контракт, по которому дом переходил жене в случае развода. После исчезновения мужа женщина уехала в отпуск. Вернувшись она сразу подала на развод.

Теперь семья пропавшего уверена, что найденные сообщения могут стать ключевой уликой. В переписке прямо упоминаются угрозы и неизвестные люди, с которыми Андрей должен был встретиться в день исчезновения.

Родные требуют возобновления расследования и проверки всех версий, включая возможное убийство на почве имущественного конфликта.

Ранее школьник пропал после звонка мошенников.