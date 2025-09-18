Считал, что спасает родителей. Школьник пропал после звонка мошенников

Злоумышленники обманули московского школьника: заставили перевести им деньги родителей, сломать телефон и сбежать из дома. В итоге мальчика нашли, сейчас он находится в состоянии шока, рассказала 360.ru его мать Светлана.

«Он все это время считал, что спасает себя и родителей. Теперь он понял, что чужими руками ограбил семью, и ему очень тяжело это пережить», — отметила она.

По ее словам, телефонные мошенники написали 13-летнему школьнику в Telegram, представившись его сверстником из лагеря. Они попросили его прислать координаты места, где можно встретиться, после чего стали «бомбить» его угрозами от имени сотрудников ФСБ.

Мошенники пригрозили расправиться с его родителями, если он не переведет им деньги. Когда подросток выполнил их требования, ему приказали уничтожить телефон и исчезнуть на 12 часов.

Мальчика нашли, сейчас он дома.