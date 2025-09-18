Считал, что спасает родителей. Школьник пропал после звонка мошенников
Мать пострадавшего от мошенников школьника: ребенок в подавленном состоянии
Злоумышленники обманули московского школьника: заставили перевести им деньги родителей, сломать телефон и сбежать из дома. В итоге мальчика нашли, сейчас он находится в состоянии шока, рассказала 360.ru его мать Светлана.
«Он все это время считал, что спасает себя и родителей. Теперь он понял, что чужими руками ограбил семью, и ему очень тяжело это пережить», — отметила она.
По ее словам, телефонные мошенники написали 13-летнему школьнику в Telegram, представившись его сверстником из лагеря. Они попросили его прислать координаты места, где можно встретиться, после чего стали «бомбить» его угрозами от имени сотрудников ФСБ.
Мошенники пригрозили расправиться с его родителями, если он не переведет им деньги. Когда подросток выполнил их требования, ему приказали уничтожить телефон и исчезнуть на 12 часов.
Мальчика нашли, сейчас он дома.
Он находится в шоке. Я ему объясняю, что он не виноват, и что даже взрослые люди попадают под такие разводы. Никто не застрахован.
Светлана
Мать мальчика
собеседница 360.ru добавила, что мошенники получили большую сумму, но это не так страшно, как стресс, который пережил мальчик.
«Потерять деньги обидно, но это все ерунда, потому что ребенок в подавленном состоянии», — рассказала мать жертвы мошенников.
За последние три дня в Москве и Подмосковье пропали два ребенка, с которыми связывались телефонные мошенники. Одного подростка нашли на территории ЖК, а второй мальчик спрятался в торговом центре.