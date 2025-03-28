«Пирожков хотел». Нетрезвый москвич проник в запертый ресторан и уснул внутри
В Москве задержали мужчину, который проник в закрытый ресторан, чтобы поспать
Житель Москвы разбил стеклянную дверь в ресторане на Кутузовском проспекте, вошел внутрь и заснул там. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по столице.
На место ЧП по сигналу тревоги прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали незаконно проникшего в заведение. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина бьет стеклянные двери кулаком.
Силовики установили, что перед этим злоумышленник также разбил двери в еще два заведения.
На опубликованных кадрах задержания можно заметить, что погромщик находился в нетрезвом состоянии.
«Пирожков хотел», — ответил задержанный на вопрос о мотиве своего поступка.
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